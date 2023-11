Contra o Farense, Sporting será Gyokeres mais 10

Rúben Amorim, treinador do Sporting, garante que Viktor Gyokeres vai ser titular frente ao Farense para a Taça da Liga porque está a precisar de ritmo de jogo.

Depois da expulsão frente ao Raków e de ter ficado no banco frente ao Olivais e Moscavide, Rúben Amorim explicou que o internacional sueco necessita de minutos para voltar à melhor versão.

"No Bessa não esteve tão solto. Na seleção não fez o primeiro jogo e depois contra a Bélgica só jogou 45 minutos. Veio, não jogou na Taça e foi expulso aos 8 minutos contra o Raków. Foram quase três semanas e meia com pouco jogo. Para ele, é pior se parar. Ele vai jogar amanhã e vai ser titular. Uns precisam de descansar, outros de jogar. Ele é desses", anunciou, em conferência de imprensa.

Amorim reconhece acrescida do calendário apertado ser composto por jogos decisivos. Uma derrota com o Farense significa o adeus à Taça da Liga, uma vitória com o Raków na próxima semana aproxima os leões da próxima ronda da Liga Europa. Tudo isto em vésperas de dérbi com o Benfica.

"Se o Farense vencer, acaba já a Taça da Liga para nós. Importa vencer, um empate depois obriga-nos a vencer o Tondela com certo número de golos. Não temos muito tempo para treinar, tem de ser muitos vídeos, treino é muito parado. É um jogo em que tudo pode acabar, como se fosse da Taça de Portugal, digamos assim", diz, antes de prosseguir.

"Neste ciclo, são jogos muito decisivos para várias competições. Temos de avaliar bem os jogadores, não há muito tempo sequer para recuperar. É perceber quem recuperou bem, que jogadores precisam de descanso. No ano passado fomos eliminados da Taça e isso é muito mais negativo do que não ter os jogos", explica.

Ainda assim, Amorim vê o aspeto positivo de poder "rodar toda a gente". "Falo de jogadores como o Trincão, o Nuno Santos e o Esgaio, que não jogaram de início no Bessa. Estão a competir por um lugar e todos podem jogar".

Época de "tudo ou nada" é exigência própria

Amorim garantiu, após a vitória no Bessa contra o Boavista, que esta temporada é de "tudo ou nada". Agora, explica que tal não se trata de uma exigência da direção, mas sua.

"A direção não fez ultimato nenhum, mas o clube assim exige. Não vamos dizer que queremos o segundo, vamos para o primeiro. Ano passado foi muito mau, vamos exigir isso a nós próprios. Sporting não vai acabar se não ganhar, mas temos que enfrentar as coisas assim, com mais ou menos pressão. Decidi ter este tipo de abordagem ao longo da época", atira.

Questionado sobre a importância da Taça da Liga no calendário - a qual Rúben Amorim revela que aprecia -, o técnico do Sporting assume que a prioridade é o campeonato.

"A grande responsabilidade é o campeonato. Importa sermos campeões novamente. Não escolho competições, mas em caso extremo de dúvida, vou cair sempre um pouco para o campeonato. Mas temos a obrigação de lutar pela Taça da Liga e ir o mais longe possível na Europa", termina.