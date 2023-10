Adeptos do Sporting cantam nome de Bas Dost no Bessa

Os adeptos do Sporting cantaram o nome do antigo jogador leonino Bas Dost durante o jogo desta segunda-feira com o Boavista, no Estádio do Bessa.

Bas Dost caiu inanimado no relvado durante a partida entre o AZ Alkmaar e o NEC, disputado no domingo. O avançado foi assistido, recuperou os sentidos e encontra-se hospitalizado.



Os adeptos leoninos não esquecem o avançado neerlandês e cantaram o nome de Bas Dost ao minuto 28 do encontro do Bessa.

Numa mensagem divulgado esta segunda-feira, o atual jogador do NEC começou por agradecer aos elementos da equipa médica "por terem agido rápida e corretamente".

"Gostaria também de agradecer aos meus colegas de equipa e aos jogadores do AZ que me rodearam imediatamente como um escudo", referiu Bas Dost.

"Sei que estão a chegar muitas manifestações de apoio do país e do estrangeiro, o que me comove. O mundo do futebol é por vezes difícil, mas dei-me conta do quão humanos podemos ser. Quando saí do campo, ouvi os aplausos de toda a gente no estádio, o que me deixou muito feliz. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos os que se solidarizam comigo e com a minha família. Agradecemos imenso este apoio", sublinha o antigo artilheiro do Sporting.

Bas Dost garante que está "bem, dadas as circunstâncias" e a aguardar o resultados dos exames médicos, para perceber o que se passou.

"Para já, é importante que eu possa recuperar em paz e encontrar um lugar para isso junto da minha família", enfatiza o avançado, que promete regressar em breve.