Rúben Amorim. "Não entrámos concentrados"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, não gostou da entrada dos leões na partida contra o Olivais e Moscavide.

"Jogo onde entrámos logo com o penálti sofrido porque não entrámos concentrados. Não estávamos no máximo da concentração. Depois estivemos com muita pressa para ir à baliza, sem pensar o jogo e o adversário, sem fazer o que tínhamos de fazer. Entrámos desligados e ficámos super ansiosos”, referiu.

O técnico dos leões acrescenta: “Uma equipa grande tem de manter sempre o mesmo nível de concentração. Empatámos justamente depois do grande jogo do Olivais”.

“Depois, na segunda parte, tivemos muitas ocasiões e, não marcando, estando 2-1 contra seja quem for, tudo pode acontecer. Grande jogo do Olivais e um não tão bem conseguido da nossa parte".

Amorim aproveitou para explicar a experiência de ter Pedro Gonçalves mais atrás no corredor esquerdo.

"Ele não esteve bem nas decisões e no que fazer quando a bola lhe chegava. Mas joga com o pé direito e ali podia dar-nos coisas boas. Ao contrário do que se pensa, jogamos muitas vezes com linhas de quatro e ter um jogador com capacidade para ir para dentro e fora dá-nos muitas soluções. Queremos que o Pote passe por ali algumas vezes, vai dar jeito no futuro contra equipas mais baixas. Vamos olhar para este jogo, melhorar e preparar o futuro", referiu.

A fechar, numa altura em que o calendário vai apertar, com partidas da Liga Europa, o técnico verde e branco refere: “Temos de melhorar como grupo”.

O Sporting derrotou o Olivais e Moscavide, por 3-1, e segue em frente na Taça de Portugal.