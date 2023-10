St. Juste e Trincão convocados para a Taça. Amorim quer evitar que Olivais e Moscavide seja um novo Varzim

Rúben Amorim, treinador do Sporting, anunciou que Jeremiah St. Juste e Francisco Trincão estão totalmente recuperados de lesão e serão convocados para o jogo com o Olivais e Moscavide, adversário dos leões na Taça de Portugal.

O técnico leonino frisou a comparação à eliminação com o Varzim na época passada. Amorim não quer repetir a surpresa, ainda que o Olivais e Moscavide jogue no distrital de Lisboa.

"Lembramos o Varzim durante a semana. Serve de lição. O Olival e Moscavide não tem nada a perder, estarão motivadíssimos, mas os nossos jogadores sabem que se facilitarem num jogo podem não jogar no seguinte. As equipas grandes não têm nada a ganhar nestes jogos, tudo a perder. Se ganharem, é naturalíssimo. Se perdermos, é um problema", disse.

St. Juste e Trincão estão convocados, mas Amorim revela que Morita será poupado por "ter levado uma pancada na seleção". Diomande fica de fora a cumprir castigo.

Ricardo Barão é o treinador adversário e foi colega de curso de Rúben Amorim. O técnico revelou a conversa entre os dois.

"Foi logo no dia do sorteio e disse-lhe: 'vê lá o que é que vais fazer'. Não vou levar juniores nem juvenis. Vou levar uma equipa que podia jogar no campeonato", explica.

Amorim sublinha a ideia: o adversário é do quinto escalão, mas o onze que vai entrar em campo poderia jogar para o campeonato.

"Poderia ser a mesma no campeonato. Não há rotação para jogar este ou aquele. Claro que tivemos em conta o adversário e depois jogamos quinta-feira, segunda, quinta-feira e domingo. O calendário é apertado e todos vão ser usados. Mas será uma equipa que poderia jogar no campeonato", garante.

Taça é o troféu que falta

A Rúben Amorim só falta vencer a Taça de Portugal. O técnico já foi campeão nacional, duas Taças da Liga e uma Supertaça. Chegar ao Jamor é um objetivo assumido.

"É uma prova que queremos ganhar, não pelo facto de nunca termos vencido, mas porque é importante na carreira dos jogadores. O grupo ainda não viveu isso. O dia da final da Taça é algo que todos querem viver e temos muita vontade porque queremos fazer o pleno de competições em Portugal", termina.

O Olivais e Moscavide-Sporting joga-se este sábado, às 20h45, no Estádio José Gomes, na Amadora. O jogo terá relato e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.