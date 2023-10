Amorim "não soube bem o que dizer" a Gyokeres após ataque em Bruxelas

Rúben Amorim admite que não sabe bem como lidar com uma situação como a de Viktor Gyokeres. O jogo do internacional sueco do Sporting frente à Bélgica foi interrompido devido a um ataque terrorista em Bruxelas, que matou dois adeptos da seleção da Suécia.

O Bélgica-Suécia foi declarado como abandonado e com resultado final 1-1, o que se registava ao intervalo, quando os jogadores suecos souberam do sucedido e, abalados, recusaram a regressar para a segunda parte.

Um desses jogadores é o sportinguista Gyokeres, que até marcou o golo dos nórdicos no primeiro tempo. Questionado sobre o tema, esta sexta-feira, em conferência de imprensa, Amorim reconhece que não soube bem o que fazer ou dizer, além de dar uma folga extra ao avançado.

"Não tive conversa nenhuma especial com ele. Não sei bem o que dizer nestas situações. Troquei mensagens com ele nestes dias, demos-lhe um dia extra que o habitual. Senti-o muito fresco, vai ser convocado [para jogo com o Olivais e Moscavide]. Poderá não ser titular, mas vem", diz.