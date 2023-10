"Olivais e Moscavide não terá prémio de jogo se vencer o Sporting"

Não há diferenças de um jogo do campeonato para o jogo da Taça de Portugal e, por isso, não há prémio de jogo, se o Olivais e Moscavide eliminar o Sporting. A revelação é dada em Bola Branca por Gonçalo Candeias, o presidente do emblema lisboeta, recordando que o clube tem dificuldades financeiras, que não irão desaparecer só porque vão jogar contra uma equipa grande.

"Nós somos um clube humilde e com dificuldades. As dificuldades que nós tínhamos antes do jogo do Sporting irão continuar a ser as mesmas dificuldades depois do jogo do Sporting. A nossa preocupação essencial, é sempre procurar as melhores condições para que os nossos jogadores possam exercer a sua atividade. Não vai haver prémio de jogo, no entanto, independentemente de ganharmos o jogo ou até se perdermos, vamos tentar no final que os jogadores possam ter algum tipo de recordação adicional em relação a este jogo", assegura.

O presidente do Olivais e Moscavide observa serenidade na preparação da eliminatória com o Sporting.



"A mensagem para os jogadores só começou a ser transmitida a partir de ontem. A preparação para este jogo, nada difere com a preparação que temos habitualmente para outros jogos do campeonato. A única diferença, nós ontem tivemos a comunicação social no treino, e isso obviamente mexeu com os jogadores. Mas felizmente nós temos um grupo de trabalho que sabe diferenciar aquilo que é o trabalho e aquilo que é o mediatismo", afirma.

Com o aproximar da data do jogo, Gonçalo Candeias revela que o entusiasmo tem aumentado.