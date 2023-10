Gyokeres eleito melhor jogador do campeonato em setembro

Viktor Gyokeres foi eleito o melhor jogador da I Liga em setembro.

O ponta de lança do Sporting somou 22,96% dos votos, contra 13,33% de Ángel Di María, do Benfica, e 10,37% de Carlinhos, do Portimonense.

O internacional sueco, de 25 anos, foi titular em três dos quatro jogos disputados pelo Sporting no período em avaliação. Marcou três golos e fez uma assistência.

É mais um prémio para Gyokeres, que também venceu o de melhor médio do mês, e o quarto para o Sporting - Ousmane Diomandé foi eleito o melhor defesa de setembro e Rúben Amorim o melhor treinador.