Rúben Amorim eleito treinador do mês da I Liga

Rúben Amorim, do Sporting, foi eleito o melhor treinador do mês de setembro da I Liga.

O técnico leonino recebeu 28,15% dos votos dos treinadores da competição. O Sporting venceu três dos quatro jogos disputados no mês: empatou em Braga, venceu em casa o Moreirense, o Rio Ave e conquistou também três pontos em Faro.

Os resultados levaram o Sportin até ao topo da tabela classificativa. É líder isolado do campeonato com 22 pontos, mais um do que o Benfica e mais três do que o FC Porto.

Petit, técnico do Boavista, foi segundo na preferência dos pares, com 25,19% dos votos, seguido de Roger Schmidt, do SL Benfica, com 15,56%.

Rúben Amorim, de 38 anos, está a arrancar a sua quinta época no Sporting. Venceu um campeonato, duas Taças da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira.