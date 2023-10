Coates perto de renovar pelo Sporting. "A idade é só um número e ele continua muito bem"

Sebastián Coates está perto de renovar contrato com o Sporting por mais uma temporada, segundo o jornal "Record". João Paulo, antigo defesa dos leões, aprova a decisão da SAD leonina.

Segundo a publicação, o capitão do Sporting vai arrancar negociações com a SAD em breve e o objetivo é resolver o caso até ao final do ano. Há uma opção de prolongar o contrato por mais uma época, que implica uma negociação de qualquer maneira.

A intenção da renovação com o jogador de 33 anos parte de Rúben Amorim, que quer manter o capitão de equipa.

Ouvido por Bola Branca, João Paulo antigo defesa do Sporting, e que aos 42 anos ainda joga nos alentejanos do Castrense, aprova a renovação do uruguaio.

"Coates tem demonstrado que é um central de excelência. A idade é só um número e ele apresenta-se fisicamente muito bem. Acredito que também terá uma boa ligação, tanto com o treinador como com a parte diretiva", diz.

João Paulo, que passou pelo Sporting na época 2002/03, acredita que Coates é "um exemplo para muitos jogadores que vão para o Sporting e mesmo para os mais jovens. Acredito que ajudará muito os mais jovens, por isso, acho que o Sporting faz muito bem em querer renovar com o Coates", assume.

A renovação poderá ainda estar relacionada com a eventual saída de Gonçalo Inácio: "Pode ser para precaver essa saída, mas acredito que não seja só isso que o Sporting esteja a pensar."

E olhando para trás, João Paulo vê a evolução de Inácio ligada ao facto de jogar com Coates.



"O crescimento dele tornou-se muito mais fácil por jogar ao lado do Coates. Foi assim que eu cresci, lembro-me a jogar a central com o Renato ele ensinou-me praticamente tudo, além dos treinadores, como é óbvio. Jogar ao lado de um central experiente é mais fácil e o Sporting também pode estar a ver isso. Normalmente os centrais mais experientes fazem o outro", considera.

Coates está na sua 9.ª temporada ao serviço do Sporting. Venceu sete troféus e disputou 335 jogos com a camisola dos leões.