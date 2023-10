Gyokeres eleito melhor avançado do mês de setembro

Viktor Gyokeres, do Sporting, foi eleito o melhor avançado do mês da I Liga em setembro.

O sueco, de 25 anos, apontou três golos nos três jogos que disputou durante o mês. As exibições valeram-lhe a preferência dos treinadores da competição. Gyokeres recebeu 25,93% dos votos.

O ponta de lança superou Bozeník, do Boavista FC, com 17,78%, e Simon Banza, do SC Braga, que reuniu 12,59% dos votos.

Gyokeres chegou ao Sporting a custo de 20 milhões de euros e leva já oito golos e uma assistência em novo jogos disputados pelo clube leonino.

É o segundo melhor marcador do campeonato com seis golos, apenas superado por Héctor Hernández, do Desportivo de Chaves.