Departamento de "scouting" do Newcastle veta Gonçalo Inácio

Newcastle não vê evolução em Gonçalo Inácio e recusa entrar em loucuras para contratar o internacional português, ao que a Renascença apurou.

Embora o central do Sporting esteja referenciado há várias épocas e a ser seguido de perto pela equipa de "scouting", o clube inglês optou, na época passada, pela contratação de Sven Botman ao Lille e, atualmente, considera Inácio uma opção demasiado cara para funcionar como suplente do internacional neerlandês.

Fonte do clube revelou a Bola Branca que os responsáveis do Newcastle são da opinião de que a evolução do defesa do Sporting tem estado algo “estagnada” nas últimas duas temporadas, devido à falta de um contexto competitivo de alto nível, pelo que está fora de questão cometer “uma loucura” para contratá-lo.

Já no passado o clube do norte de Inglaterra saiu da corrida por Enzo Fernández, que acabou no Chelsea, e por Rasmus Hojlund, que reforçou o Manchester United, por não achar que investimentos tão avultados trariam um retorno desportivo proporcional.

Quem conhece diz: “Não concordo”



A análise do departamento de observação do Newcastle não cai bem a quem conhece Gonçalo Inácio e tem assistido à evolução como jogador.

Leonel Pontes, que treinou o defesa nos sub-23 do Sporting em 2019/20, discorda de forma veemente das conclusões tiradas pelo clube inglês.

“Não concordo [com a opinião do “scouting” do Newcastle]. O Gonçalo Inácio estava nos sub-23 há três época e foi quase titular indiscutível nos últimos dois anos e já tem uma carreira de seleção. Tem evoluído progressivamente nos vários aspetos que fazem parte do crescimento de um jogador. Quem fez essa análise não avaliou o que era o Gonçalo Inácio e o que é neste momento”, afirma, em declarações a Bola Branca.

Quanto ao potencial para encaixar numa equipa inglesa, o atual coordenador técnico do Shanghai Shenhua, da China, considera que Inácio pode “perfeitamente” encaixar numa equipa como o Newcastle.

“Se for para uma equipa que obrigue a transições constantes pode ter dificuldades, mas, para uma equipa que goste de sair a jogar e tenha construção de jogo a partir da defesa, o Gonçalo Inácio tem espaço no futebol inglês. Considero que no Newcastle tem espaço”, sublinha.

Gonçalo Inácio tem contrato com o Sporting até junho de 2027 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.