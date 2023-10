Sporting. Voto eletrónico não passa, mas Varandas promete voltar ao assunto

A proposta de voto eletrónico nas eleições do Sporting não passou na Assembleia-Geral dos leões realizada este domingo. Eram obrigatórios 75% dos votos e teve apenas 70% entre os 3775 sócios votantes.

No final das votações, o presidente da equipa de Alvalade, Frederico Varandas, lembra que todos os pontos em análise tiveram “acima dos 70%, o que mostra a clara decisão e vontade dos sócios em aprovar os quatro pontos”.

“É uma vitória esmagadora de querer uma evolução nos estatutos do Sporting Clube de Portugal, mas não suficiente para termos uma maioria qualificada de 75%. Isto significa duas coisas. Não é a primeira vez que os sócios, em determinados momentos, têm a ilusão de que as coisas passam por eles. Não tenho dúvidas que, se houvesse cinco mil, sete mil ou dez mil sócios a votar, o segundo ponto teria passado confortavelmente”, considerou Frederico Varandas.

O líder leonino garantiu, no entanto, que vai voltar ao tema do voto eletrónico. “Respeitarei sempre, enquanto presidente do Conselho Diretivo, que 70% de quem votou quer uma mudança. Não foi suficiente para 75%, mas esta questão será revisitada mais tarde ou mais cedo”.

Antes, João Palma, presidente da Mesa da Assembleia Geral dos verdes e brancos, deu conta dos números. No ponto 2, do voto eletrónico, num universo de 3.771 votantes (correspondem a 21.045 votos), 2.632 disseram “sim”, ou seja, 69,8%, correspondentes a 15.079 votos (71,65%).

Já os pontos 1, 3 e 4 mereceram a confiança dos associados leoninos presentes.

O Relatório de Gestão e contas do Clube, respeitante ao exercício de 2022/23, teve 81,88% de votantes (3.770 sócios) a favor, num total de 84,08% de votos (17.080).

Também na reunião magna se perguntou se os sócios queriam que a porta 7 do estádio de Alvalade tivesse o nome de Cristiano Ronaldo e 70,93% de votantes esteve a favor (2.674 pessoas).



Finalmente, no ponto 4 pedia-se autorização para a venda de um imóvel do qual o Sporting é dono por um valor mínimo de 48 mil euros: situa-se em Benavente, para a reativação do núcleo local. Teve 85,17% de votos favoráveis.