Rúben Amorim. “Merecemos vencer” um jogo “que se tornou complicado”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, considera justo o triunfo sobre o Arouca (2-1), que permite aos leões manter a liderança no campeonato.

"Houve a dificuldade da expulsão [do Diomande], depois sofremos o empate e conseguimos dar a volta. Mas mesmo com 10 jogadores estivemos equilibrados, dominadores do jogo. Sofremos um pouco com os cruzamentos. Estavam a dar-nos muitos problemas porque o Arouca não conseguia entrar de outra forma”, referiu.

Resumindo: “Um jogo que se tornou complicado, mas que merecemos vencer".

Em declarações à Sporttv, o técnico dos leões não quis comentar a arbitragem nem a expulsão, mas voltou a deixar elogios a Gyokeres.

"É um jogador robusto, que vem de um campeonato muito difícil em que também joga de três em três dias. Além disso é a qualidade com que segura bola e como carrega a bola. Deixa-nos respirar. Faz uma grande diferença a jogar com menos um", referiu.

O campeonato vai agora para uma paragem de três semanas e, por isso, era fundamental vencer. "Perder o primeiro lugar e ter uma paragem… foi importantíssimo. Pela forma como foi, depois de uma derrota. Foi o final perfeito", explicou.

O Sporting venceu o Arouca, por 2-1, com golos de Gyokeres e Morita. Com este triunfo os leões seguram a liderança no campeonato.