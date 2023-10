Rúben Amorim. “Confiança e calma” para derrotar Arouca

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, deixa elogios a Daniel Ramos e ao Arouca, mas não tem dúvidas que os leões vão jogar para ganhar para manter o primeiro lugar no campeonato.

“Conhecemos bem o Arouca. Sabemos que no ano passado não lhes ganhámos nenhum jogo e queremos mudar isso. O Daniel Ramos é um treinador muito experiente, sabe que com o desenrolar do jogo vai criar ansiedade em toda a gente. Queremos entrar bem e jogar bem na primeira e segunda parte para vencer o jogo”, referiu.

Em declarações aos jornalistas, o técnico dos leões deu conta da estratégia do Arouca para a partida deste domingo em Alvalade. “Sabemos que o Arouca quer alongar o jogo, manter o 0-0, fazer transições, criar algumas oportunidades e algum mau ambiente no nosso estádio. Se sabemos que isso pode acontecer, temos de ter muita confiança, calma e estarmos bem nos posicionamentos”.

A estratégia do adversário até pode variar, mas Amorim garante que a sua equipa está preparada, seja qual for a estratégia do Arouca.

“Conhecemos o Daniel Ramos, vimos muitos vídeos, já jogámos contra ele e sabemos o que pode apresentar. Tem variação entre quatro e cinco defesas em que o ala faz o quinto homem. Treinámos isso dentro do pouco tempo que tivemos. Focámo-nos muito no que precisamos de ser muito bons, a parar transições, o um para um do Cristo, o Mujica é forte no espaço. Podem jogar com três centrais, quatro, e amanhã [este domingo] penso que vamos fazer um bom jogo”.

O Sporting está em primeiro no campeonato, mas vem de uma derrota na Liga Europa. O técnico verde e branco não teme a pressão. “Nós temos sempre de ganhar, já no ano passado tínhamos. Queremos lutar pelos títulos. Não se perde assim tantos pontos em Portugal e a pressão está lá sempre”.

“Acredito que podemos ser campeões, ganhar títulos e passar na Europa. O que podemos retirar é a forma como jogámos. O que se passou com a Atalanta, o resultado, o facto de os adeptos não estarem satisfeitos naquele dia, isso para mim morreu naquele jogo”, acrescenta.

O Sporting – Arouca, da jornada 8 da Liga, está marcado para este domingo a partir das 20h30. A partida tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt.