O Sporting deu "uma parte de avanço à Atalanta". Luís Lourenço, antigo avançado dos leões, reconhece a melhoria da equipa na segunda parte, que foi insuficiente para evitar a derrota, por 2-1, em Alvalade.

"Foi apenas um acidente de percurso. Estive no estádio, o Sporting teve muitas dificuldades na primeira parte e o treinador assumiu isso. Na segunda parte fez modificações e foi superior à Atalanta. Fez o 2-1, teve duas oportunidades de empatar, mas acabou mesmo por perder. Deu uma parte de avanço", diz, a Bola Branca.

Os leões ocupam o segundo lugar do grupo D da Liga Europa com os mesmos três pontos do Sturm Graz. A liderança é da Atalanta, com seis pontos. Lourenço diz que está tudo em aberto no apuramento para a fase a eliminar.

"Foi a segunda jornada. O Sporting tem três pontos, na próxima jornada há um Sturm Graz-Atalanta, um deles perderá pontos, ou até os dois. Tem o Rakow para se redimir dessa falsa partida. Acho que a disputa será entre a Atalanta e Sporting pelo primeiro lugar", explica.

O Sporting não perdia desde abril. Foram 16 jogos consecutivos sem perder. Lourenço acredita que os leões vão retomar as vitórias já frente ao Arouca para o campeonato.

"Arouca será um jogo completamente diferente. Os jogadores terão isso em mente, é outra ideia, outra estratégia. O Sporting, com maior ou menor dificuldade, vai vencer, não menosprezando o Arouca", termina.

Luís Lourenço, hoje com 40 anos, foi formado no Sporting e disputou 34 jogos pela equipa principal dos leões.

O Sporting-Arouca está marcado para este domingo, em Alvalade, às 20h30, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.