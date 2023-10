"Sporting não tem estado muito bem em termos defensivos"

Com dois golos sofridos de livre direto em Faro e vários erros defensivos acumulados, o antigo defesa central aponta a “falta de concentração” da equipa como motivo para as falhas.

Coates saiu do jogo com o Farense lesionado, mas foi "apenas um susto", segundo garantiu Rúben Amorim em conferência de imprensa.

Ainda assim, o uruguaio poderá ser poupado frente à Atalanta. Caso seja essa a opção, Morato acredita que "não se notará muito a ausência, porque os colegas não vão permitir que se note".

O Sporting recebe a Atalanta esta quinta-feira, às 17h45 no Estádio de Alvalade, em jogo da segunda jornada do grupo D da Liga Europa. Morato não espera facilidades no duelo com os italianos, mas está confiante num bom resultado.

“Vai ser um jogo difícil. Mas um Sporting a um bom nível, com todos os jogadores concentrados, conseguirá atingir o objetivo”, afirma, em declarações à Renascença.

O Sporting-Atalanta tem relato e acompanhamento ao minuto em rr.pt.