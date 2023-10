Trincão falha ensaio geral para a Atalanta. Coates e St. Juste aptos

Sebastián Coates e Jeremiah St. Juste estão aptos para a receção do Sporting à Atalanta, a contar para a segunda jornada do grupo D da Liga Europa. Os dois centrais treinaram sem limitações no último ensaio.

Tanto o uruguaio - que tinha saído lesionado do jogo com o Farense mas já teria voltado aos treinos, pelas fotografias de terça-feira - como o neerlandês - que não joga desde abril mas reintegrara os trabalhos na segunda-feira - trabalharam com o grupo, segundo se verificou nos 15 minutos abertos à comunicação social do treino desta quarta-feira.

Ausente da sessão esteve Francisco Trincão, a conta com problemas físicos. O extremo português ficou ao cuidado do departamento médico, tal como, segundo o "Record", já tinha acontecido na véspera.

