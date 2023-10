Coates aparentemente sem limitações a dois dias da Atalanta

Sebastián Coates, central do Sporting, está aparentemente apto para defrontar a Atalanta.

O capitão uruguaio saiu lesionado do jogo contra o Farense, mas os leões publicaram fotografias do treino desta terça-feira com fotografias de Coates aparentemente sem limitações. Com St. Juste também recuperado, Amorim terá o grupo todo à disposição pela primeira vez esta época.

O guarda-redes Diogo Pinto e o extremo Tiago Ferreira voltaram a treinar às ordens de Rúben Amorim.

O Sporting encerra a preparação para a receção à Atalanta com treino às 10h00. Rúben Amorim faz a antevisão da partida a partir das 19h00, no Estádio de Alvalade.



O Sporting-Atalanta, da segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa, arranca às 17h45 de quinta-feira, com relato e acompanhamento, ao minuto, no site da Renascença.