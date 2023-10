St. Juste regressa aos treinos no Sporting

O central Jeremiah St. Juste está de regresso aos treinos no Sporting e cada vez mais perto da recuperação.

No primeiro treino após a lesão de Coates, no jogo frente ao Farense, Rúben Amorim recebe a boa notícia da recuperação do outro defesa-central.

St. Juste, de 26 anos, chegou lesionado à pré-época e já tinha falhado a reta final da temporada passada também devido a uma lesão. O neerlandês não joga desde abril, no jogo frente à Juventus, para a Liga Europa.

Coates sofreu um estiramento e deverá falhar os próximos dois jogos do Sporting. O regresso ficará marcado para após a pausa de seleções.

De acordo com a nota de treino, Rúben Amorim chamou ao treino os jovens Diogo Pinto, Lucas Dias e Tiago Ferreira, que integraram a sessão de trabalho.

O Sporting joga na quinta-feira, às 17h45, na receção à Atalanta, jogo com relato e acompanhamento, ao minuto, no site da Renascença.