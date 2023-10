Atalanta vai procurar “dar espetáculo” frente ao Sporting

Gustavo Manduca, antigo jogador e atual agente do treinador da Atalanta, descreve a formação italiana como uma equipa “ofensiva” e à procura de “dar espetáculo” diante do Sporting, na Liga Europa.

Manduca sublinha que a Atalanta “mudou bastante” em relação à época passada, com muitas “entradas e saídas”, mas lembra que o treinador, Gian Pero Gasperini, está ao comando da equipa há oito anos.

“É um treinador que gosta de jogar um futebol ofensivo, joga para ganhar todos os jogos. Completamente diferente de outros técnicos italianos, gosta de futebol agressivo”, descreve, em entrevista a Bola Branca.

A Atalanta ocupa a quinta posição da Serie A italiana e vem de quatro jogos sem perder. Manduca, agente FIFA residente em Itália, espera um bom jogo no Estádio de Alvalade.

“É uma equipa de quem se pode esperar tudo, muito jovem. Apesar de não ter tanta experiência europeia como o Sporting, joga sempre para dar espetáculo e marcar golos. Tem tudo para, até pelo bom momento do Sporting, ser um ótimo jogo”, diz o antigo jogador brasileiro à Renascença.

O Sporting-Atalanta está marcado para as 17h45 de quinta-feira, no Estádio de Alvalade. O jogo da segunda jornada do grupo D da Liga Europa tem relato e acompanhamento ao minuto no site da Renascença, em rr.pt.