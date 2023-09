Rúben Amorim. Sporting sofreu, mas “vitória justa”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, reconhece que os leões sofreram para derrotar o Farense (3-2). Apesar disso, “a vitória é justa”.

“[O Sporting] Sofreu muito porque precisou, deixou duas bolas paradas ao Farense para igualar o jogo. Mesmo com menos um, a defender bem e a ter uma ou outra transição. Com o 2-0, com a expulsão, temos de ter mais bola. Fizemos tudo à pressa, à procura do terceiro golo, a ir muito no entusiasmo quando tínhamos de jogar o nosso jogo e perceber o que o jogo pedia. Em duas bolas paradas igualaram o jogo. Nós criámos oportunidades, não fomos fazendo, isso complicou, mas a vitória é justa", referiu.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos leões explicou o que mudou com a saída de Hjulmand e a entrada de Paulinho ao intervalo.

“O José Mota fechou o meio e sabia que ia haver espaço nas costas. Cruzámos bastante, era diferente ter só um avançado, demos características diferentes ao jogo. Tínhamos de cruzar a bola, porque por dentro não entrada. Devíamos ter variado mais o jogo na primeira parte. Na segunda não houve outra forma de entrar. Tendo o Reis a entrar nas costas, o Paulinho e o Victor no meio, fazia mais sentido utilizar cruzamentos."

Amorim reafirma: “A nossa prioridade é o campeonato” e na partida contra a Atalanta para a Liga Europa “vai haver rotação, mas será um jogo com grande intensidade, diante de uma equipa que luta por títulos em Itália”.

O Sporting venceu o Farense por 3-2 e está na liderança isolada do campeonato após sete jornadas.