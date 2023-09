"Não foi só Paulinho, toda a gente melhorou com Gyokeres"

Rúben Amorim admite que, pelo menos a olho nu, a chegada de Viktor Gyokeres ajudou Paulinho e toda a equipa do Sporting a melhorar.

"Estou inclinado a dizer que a chegada do Viktor ajudou o Paulinho a libertar-se mais", assume, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

O treinador assinala, contudo, que seria necessário "um estudo mais abrangente e minucioso para perceber realmente o que se passou" para, de uma época para, ao fim de sete jogos Paulinho já ter marcado um terço dos golos que marcou na temporada passada em 38 encontros.

"Às vezes não se passa nada, simplesmente a bola entra e cria uma dinâmica diferente. Acho que não só o Paulinho, mas toda a gente melhorou com o Viktor, porque é um jogador com características que não tínhamos e tornou a equipa mais perigosa na profundidade. Só esse facto ajuda a que os jogadores tenham mais espaço entrelinhas, os adversários caem mais no Viktor e eles estão mais libertos", teoriza Amorim.



Seja qual for a razão, Rúben reconhece que "é bom ter vários jogadores em excelente momento" e não só os avançados. Ainda assim, deixa já um aviso: "O que não vamos fazer é tentar meter todos os jogadores que estão em bom momento e depois aquilo vira uma confusão."

"É impossível meter todos os jogadores que estão bem no momento [no onze], porque depois vai estragar a dinâmica da equipa. A minha gestão é apresentar a equipa que acho melhor para ser vencer naquele campo aquela equipa", esclarece o técnico, a propósito da visita ao Farense.

Trincão vai dar o "clique"

Quem não está num bom momento de forma é Francisco Trincão, que começou a titular mas já saltou fora do onze do Sporting. Rúben Amorim não sabe o que poderá ajudar ao "clique" - "por vezes é um jogo apenas" -, mas mantém a confiança no extremo internacional português.

"Com o talento que ele tem, as coisas começarem a aparecer. A época é tão longa que num momento estamos muito bem e noutro poderá haver outro que está bem. O futebol tem bons e maus momentos e as coisas podem aparecer de repente. Não sei de que é que o Trincão precisa ao certo. Precisa de jogar e de ter um jogo em que tira dois jogadores da frente e faz um golo e tudo começa a parecer mais claro e mais fácil. Ele tem é de continuar a treinar e ele aí é um leão", assegura.

Rúben Amorim fez a antevisão da visita do Sporting ao Farense, marcada para sábado, às 20h30, no Estádio de São Luís. Encontro da jornada 7 do campeonato, com relato em direto e acompanhamento na Renascença.