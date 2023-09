Gyokeres recuperado para a visita do Sporting ao Farense

Viktor Gyokeres está recuperado para ir a jogo frente ao Farense, no sábado, a contar para a sétima jornada do campeonato, segundo confirmou a Renascença junto de fonte oficial do Sporting.

O ponta de lança sueco falhou a receção ao Rio Ave, na jornada anterior, porque "tinha um bocadinho de derrame no joelho e tal", segundo explicou Rúben Amorim, no final da partida, em declarações à Sport TV.

No entanto, desde então, está recuperado e apto para defrontar o Farense, no Estádio de São Luís, no sábado, às 20h30, em jogo que terá relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.