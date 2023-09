"Fresneda tem aprendido muito rapidamente e será titular em vários jogos do Sporting""

Rúben Amorim garante que a recuperação de Iván Fresneda ao Sporting irá correr bem e que o lateral espanhol terá oportunidades de sobra.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o treinador do Sporting é questionado sobre o defesa-direito, de 19 anos, que ainda só disputou 18 minutos, em dois jogos, e não se estreou a titular.

"O Fresneda está a competir por um lugar. A adaptação não está a ser nada longa. Olhemos para o Ugarte: andou seis meses e mal jogava, de repente apareceu. Tem a ver com os colegas de equipa, com as dinâmicas, com o tempo para treinar", explica.

Amorim salienta que a sua linha defensiva "tem muitos conceitos" a assimilar e tece um elogio a Fresneda: "Ele tem aprendido muito rapidamente."

"Tem entrado e terá a sua altura para ser titular. Está a ter uma adaptação bem rápida, tem jogado sempre. Tem [na mesma posição] um jogador [Ricardo Esgaio] com muitas rotinas com o treinador, tem o Geny [Catamo], que joga naquela posição quando é para atacar mais e, portanto, os jogos têm ditado a utilização", sustenta.

Uma questão de perspetiva

Ou seja, se olharmos para Manuel Ugarte, o técnico diz que a adaptação de Fresneda "está a ser bastante mais rápida". Se a comparação for com Viktor Gyokeres e Morten Hjulmand, ambos mais velhos e que entraram logo no onze para posições deficitárias, "está a ser mais demorada".

"Depende da experiência deles e dos jogadores que temos para a posição. [Fresneda] está bem, vai ter tempo e será titular em vários jogos do Sporting", garante Rúben Amorim, com um sorriso.

O treinador do Sporting fez a antevisão da visita ao Farense, marcada para sábado, às 20h30, no Estádio de São Luís. Encontro da jornada 7 do campeonato, com relato em direto e acompanhamento na Renascença.