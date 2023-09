Clássico? "Queremos terminar a jornada em primeiro e isso só depende de nós", diz Amorim

Pouco importa o resultado do clássico entre Benfica e FC Porto a Rúben Amorim, que tem uma certeza em mente: o Sporting continuará a ser líder, independentemente do que aconteça na Luz, se vencer em Faro.

Na conferência de imprensa de antevisão da visita ao Farense, a contar para a jornada 7 do campeonato, esta sexta-feira, o treinador do Sporting admite que é um alívio estar a correr à frente e não atrás.

"O que queremos é terminar a jornada no primeiro lugar e isso só depende de nós. Andámos um ano a correr atrás e a ter a sensação de olhar sempre para o vizinho, e isso causa alguma distração. Agora, seja qual for o resultado [do clássico], se vencermos o nosso jogo estaremos em primeiro", assinala.

Rúben Amorim até estreitou o campo

Em Fero, Rúben Amorim espera "um jogo muito difícil", contra uma equipa de José Mota, "um treinador muito experiente". "Mais experiente que nós todos na equipa principal do Sporting", graceja.

De forma a estar preparado para todas as eventualidades, o treinador do Sporting até estreitou o campo de treino durante a semana.

"[Farense] vai estar à espera das nossas transições e todos os pormenores vão contar. Não podemos perder a bola, temos de ter posses muito longas. É um campo mais estreito do que o nosso. Parece que não, mas faz a diferença. Nós fizemos os treinos com o campo mais estreito, estreitámos um bocadinho o campo. Olhámos para todos os pormenores. A capacidade do Rui Costa, do Bruno Duarte, do Belloumi."

Ou seja, o Farense é "uma equipa experiente, sem nada a perder", e prova disso é que já derrotou o Sporting de Braga no seu campo. Além disso, frente a um grande, os leões de Faro têm "mais liberdade e mais espaço para atacar", pelos espaços criados por uma equipa dominadora.

O mote de Amorim para o encontro é: "Não perder a bola, ter a bola, criar oportunidades, marcar golos, claro, e não sofrer golos."

Gyokeres apto, St. Juste "mais perto"



Viktor Gyokeres está apto, tal como a Renascença adiantou, ao passo que Jeremiah St. Juste "está cada vez mais perto" da recuperação em pleno.



Sobre o central neerlandês, Amorim esclarece que "a recuperação é igual a outros jogadores, mas mais longa", uma vez que o Sporting tem "especial atenção com um jogador que quer muito jogar, mas repetidamente tem tido problemas físicos".

"Mas está cada vez mais perto e precisamos bastante dele", afiança o treinador do Sporting, que acrescenta, ainda, que a lesão de Ousmane Diomandé, obrigado a sair no jogo anterior, "foi apenas um susto".

O Farense-Sporting está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio de São Luís. Relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.