Sporting não pode depender do "cavalo Gyokeres"

O Sporting tem a obrigação e a responsabilidade de vencer o Rio Ave esta segunda-feira para aproveitar o resultado do clássico da próxima jornada. Viktor Gyokeres está em dúvida, mas os leões não podem depender do avançado sueco.

A opinião é de Tonel, antigo defesa e capitão do clube de Alvalade, que considera que a equipa de Rúben Amorim não pode falhar o regresso ao primeiro lugar do campeonato, principalmente tendo em conta que o clássico entre Porto e Benfica joga-se na sexta-feira.

"É mais um jogo importante. Não é com um rival direto, mas é sempre um jogo que o Sporting tem responsabilidade de vencer, porque joga em casa e e contra uma equipa que luta pela manutenção. O Sporting tem esse dever, obrigação e essa responsabilidade perante o Rio Ave, que vai a Alvalade tentar buscar pontos e complicar a vida ao Sporting", antevê, em Bola Branca.

Se vencer, o Sporting fica com os mesmos pontos do que o FC Porto e com mais um do que o Benfica. Sexta-feira, águias e dragões defrontam-se na Luz e os leões podem sair beneficiados em relação a pelo menos um deles.

Tonel reconhece que é importante vencer o Rio Ave para aproveitar o que possa acontecer no clássico.

"Estando em primeiro é sempre uma vantagem e é sempre melhor estar em primeiro do que em segundo. O Sporting tem essa possibilidade, uma vez que vai haver também esse clássico na próxima sexta-feira. O Sporting não pode fazer nada nesse jogo, depende daquilo que é os seus jogos, assim como o Porto e o Benfica. Obviamente que o mais importante nesta altura para o Sporting é vencer o Rio Ave. Será sempre um jogo que traz sempre alguma dificuldade, porque o Rio Ave é uma equipa bem organizada e bem trabalhada", afirma.