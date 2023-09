Rúben Amorim: "Primeira parte encheu mais as medidas"

Rúben Amorim admite que não gostou da segunda parte do Sporting frente ao Rio Ave, embora considere que os leões foram justos vencedores, especialmente pelo que fizeram nos primeiros 45 minutos.

Em declarações à Sport TV, após a vitória (2-0), em Alvalade, com que a sua equipa arrecadou a liderança, o treinador frisa que o Sporting não escolheu jogar pior: "Simplesmente o jogo foi um pouco diferente."

"Resolvemos na primeira parte, na minha opinião devíamos ter ido para o intervalo com outro resultado. Na segunda controlámos, mas a primeira encheu mais as medidas. Mais ocasiões, mais dinâmica e mais pressão", assume, embora também vinque que, apesar do ímpeto e do golo anulado, o Rio Ave "não teve grandes ocasiões" de golo no segundo tempo.

Para Amorim, houve "dois jogos diferentes, um começou 0-0 e o outro 2-0, e no segundo o Sporting não teve tanta bola".

"Mesmo assim, estivemos sempre mais perto do terceiro do que sofrer um golo. Tivemos as melhores oportunidades e o resultado é justo", vinca o técnico leonino, acrescentando que "as vitórias ajudam".

Muito importante, também, para Rúben Amorim, foi não sofrer golos: "Ser das melhores defesas é importante, coisa que não aconteceu no ano passado, em que sofremos muitos golos logo no início."