"Letra" de Nuno Santos nomeado para Prémio Puskás

O golo de "letra" de Nuno Santos, frente ao Boavista, está entre os 11 nomeados para o Prémio Puskás, que elege o melhor golo do ano à escala mundial.

O ala esquerdo do Sporting recorreu a um gesto técnico pouco comum para inaugurar o marcador numa vitória, por 3-0, contra o Boavista na 24.ª jornada da época passada.

Nuno Santos já tinha recebido o prémio de melhor golo da I Liga e agora concorre ao melhor golo da época em todo o mundo. Um golo semelhante marcado por Erik Lamela venceu o prémio em 2021.

O português concorre com Álvaro Barreal, do FC Cincinnatti, Linda Caicedo, pela seleção colombiana, Julio Enciso, do Brighton, Seong-jin Kang, da seleção sub-20 da Coreia do Sul, Sam Kerr, da seleção australiana, Brian Lozano, do Atlas FC, Guilherme Madruga, do Botafogo-SP, Iván Morante, do Ibiza, Beatriz Zaneratto, da seleção do Brasil e Askhat Tagybergen, do Cazaquistão.

O prémio Puskás deste ano escolhe o melhor golo marcado entre 19 de dezembro de 2022 e 20 de agosto de 2023 independentemente da nacionalidade, escalão e género.

O vencedor é escolhido através de uma votação online e das escolhas de um painel de especialistas. O único português a vencer o prémio foi Cristiano Ronaldo, em 2009.

Veja o golo de Nuno Santos