Rúben Amorim. "Quebrámos o enguiço e mostrámos que qualquer um pode jogar"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, estava feliz com o triunfo dos leões diante do Sturm Graz (2-1) e com o facto de terem “quebrado o enguiço”.

“Foi um jogo difícil, com o adversário a correr muito, a bloquear todos os espaços. Esta equipa não tem o mesmo estilo do que o nosso, vai mais rápido para o ataque, mas controlámos quase sempre o jogo, sem grandes ocasiões para as duas equipas. Na segunda parte, notámos que eles já estavam com mais dificuldade a pressionar, fomos empurrando o adversário e sofremos um golo contra a maré. Mesmo assim, mantivemos a calma e a nossa forma de jogar e acabámos por chegar aos golos justamente”, referiu.

O técnico dos leões acrescentou: “Vamos ter mais jogos destes no campeonato, mas soubemos adaptar-nos”.

“Há muito talento nesta equipa, mexemos e não se nota. Este ano sinto a equipa mais preparada, mas é natural, com mais um ano de trabalho em cima”, referiu.

Já sobre o sonho da final da Liga Europa, Amorim foi cauteloso: “Relembrar que na Liga Europa há grande equipas, houve grandes surpresas. pode mudar tudo no grupo na próxima jornada. O que temos a fazer é jogo a jogo, pensar no campeonato depois vemos a continuação. O que era importante era ganhar, quebrámos o enguiço, e mostrámos que qualquer um pode ir para o banco e ser titular. Nós queremos sempre ganhar os jogos e isso é importante para toda a gente no balneário".

O Sporting venceu pela primeira vez na Áustria tendo derrotado o Sturm Graz, por 2-1, com golos de Gyokeres e Diomande.