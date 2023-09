Cadete: "Sporting tem qualidade para passar fase de grupos"

Jorge Cadete considera que o Sporting está mais forte esta época e que tem condições para passar à fase a eliminar da Liga Europa.

A caminhada do Sporting começa esta noite, na Áustria, frente ao Sturm Graz. Os leões nunca venceram em solo austríaco, tendo mesmo sido eliminados na Taça UEFA na época 1993/94. Nessa equipa verde e branca jogava Jorge Cadete, que, em entrevista a Bola Branca recorda o jogo.

"Facilitámos um pouco no jogo com o Casino de Salzburgo, tivemos a eliminatória controlada e na nossa mão, e por erros finais, acabámos por ser eliminados. A história é feita disso, mas não há jogos iguais, não há equipas iguais e, neste momento, o Sporting tem uma equipa muito melhor, em termos de coesão e de unidades equilibradoras. Por isso, estou confiante que o Sporting conseguirá passar esta fase", deseja.

Cadete entende que este início de época é um dos melhores momentos do Sporting na era Rúben Amorim, "que foi campeão com uma equipa bastante jovem e com nomes não tão conhecidos ou não tão cotados".

"No futebol tudo evolui. Claro que há um crescimento de certos jogadores que vêm solidificando a metodologia do Rúben que quer implantar no Sporting e no futebol português, e a forma de estar também no próprio futebol profissional, e é de enaltecer", afirma.



Objetivo campeonato para gerir jogadores e adeptos

No lançamento do jogo, Rúben Amorim disse que o campeonato era o objetivo principal do Sporting, e não a Liga Europa.

Cadete diz que isso é uma declaração para destacar a meta principal, mas também para retirar pressão aos jogadores, porque "p futebol não é só estratégia de campo, mas também a parte mental, que se tem de trabalhar".

"Alivia um pouco a ansiedade e o stress dos jogadores e não só: a própria pressão dos adeptos, para que se consiga mais discernimento e os jogos corram melhor. Mas é claro que para todos os clubes que disputar a Liga Europa não traz tanto rendimento como a Champions League, por isso, a prioridade dos clubes é o campeonato, para poderem no ano seguinte estar na Liga dos Campeões", considera.

Adaptação rápida de Gyokeres não surpreende



Nestas declarações à Renascença, Jorge Cadete não se mostra surpreendido pela adaptação e exibições de Viktor Gyokeres:



"Quase todos os avançados do Norte da Europa têm uma mentalidade e uma atitude em campo que não é de de um atacante latino. Por isso, não é surpresa ver o rendimento que ele tem neste momento no novo clube. Há sempre uma adaptação, mas eles têm uma adaptação muito fácil nesse aspeto."

O Sturm Graz-Sporting começa às 20h00. e tem relato e acompanhamento ao minuto no site da Renascença.