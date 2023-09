Só falta St. Juste ao Sporting antes da estreia na Liga Europa

O Sporting vai arrancar a fase de grupos da Liga Europa com praticamente todo o grupo disponível.

A Rúben Amorim só falta o central Jeremiah St. Juste, que se lesionou na pré-época no joelho esquerdo e ainda não foi utilizado em qualquer jogo esta época.

Os restantes jogadores estiveram todos no relvado no último treino antes da viagem para a Áustria, como foi possível perceber nos 15 minutos abertos à comunicação social.

O Sporting viaja para a Áustria ao início da tarde, 15h30, e tem conferência de imprensa marcada já no estádio do Sturm Graz às 20h00. Rúben Amorim e ainda um jogador fazem a antevisão da partida.

Os leões regressam à Liga Europa depois do quatro lugar do campeonato na época passada. O Sporting chegou aos quartos de final da prova em 2022/23, depois de ter ficado no terceiro lugar do grupo na Liga dos Campeões.

O sorteio colocou o Sporting no grupo D com Sturm Graz, RKS Raków e Atalanta.