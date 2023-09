Rúben Amorim recorda goleada com o LASK. "Não vamos facilitar um milímetro com o Sturm Graz"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, não esquece a goleada sofrida frente ao LASK Linz no dia em que os leões regressam à Áustria para arrancar a fase de grupos da Liga Europa.

Em declarações à Sport TV, o técnico assume que, para a equipa técnica, "o LASK foi ontem".

No arranque da época 2020/21, que culminou com a conquista do título nacional, o Sporting caiu no "play-off" da Liga Europa com uma goleada, em Alvalade, frente aos austríacos do LASK, por 4-1.

"Espero o mesmo perigo do LASK, uma equipa que pode chegar à baliza muito rapidamente se não levarmos o jogo a sério. Esse jogo está bem presente na cabeça", recorda.

Amorim traça o objetivo de vencer o grupo. "Queremos o primeiro lugar, mas não sabemos o que vai acontecer. É um grupo equilibrado e há qualidade em todas as equipas. Não vamos facilitar um milímetro. Temos de jogar de forma diferente do campeonato e estamos preparados para isso", diz.

O treinador dos leões garante que não vai subestimar nenhuma equipa do grupo, como fizeram com o Sporting na Liga dos Campeões: "Olhando para o histórico, dizem que os favoritos somos nós e Atalanta, mas também olhavam para nós assim na Liga dos Campeões e num dos anos fomos em frente. Não vou fazer o que nos fizeram a nós. Podemos perder qualquer jogo, como podemos vencer todos".

Questionado se o Sporting pode vencer a Liga Europa, Amorim remete para a consistência em todas as provas.

"É importante estar na luta pelo título e estar bem na Europa. Só estar bem na Europa não me diz nada porque são eliminatórias. Queremos consistências, queremos melhorar. Somos candidatos a vencer qualquer jogo. Há clubes com outra dimensão e história", analisa.