Daniel Bragança a 100% após época "muito difícil". "Cresci a nível mental e físico"

Daniel Bragança diz que está a 100% depois da temporada passada "muito difícil", marcada por uma lesão grave num joelho. "Cresci a nível mental e físico", disse o médio do Sporting na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Sturm Graz, a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

O que espera do Sturm Graz?

“Esperamos um adversário muito competitivo, confortável a jogar em casa e muito pressionante. Estamos a preparar este jogo há uma semana, o mister deu-nos todas as ideias e amanhã vamos tentar metê-las dentro de campo e tentar vencer.”

Regresso à competição?

“Tem sido bastante agradável para mim, depois de um ano parado e muito difícil. Tem sido muito bom, uma pré-época mais difícil em termos de dores, mas isso já foi tudo ultrapassado. Agora sinto-me bastante bem e preparado para o que aí vem.”

Como encaram esta edição da Liga Europa?

“O ano passado já passou. Vamos encarar esta Liga Europa da melhor maneira, pensando primeiro nesta fase de grupos e no jogo de amanhã. E o futuro logo se vê. Primeiro, queremos estar focados no jogo de amanhã e em vencer.”

Ainda existe receio em meter ou pé ou já se sente completamente recuperado?

“Sinto-me preparado. Essas sensações já passaram logo no início quando eu voltei ao relvado, nos treinos, para ver como é que me sentia. Já é passado, já me sinto a 100%.”

Amorim disse que seria um grande “reforço“ para esta temporada?



“Sim, o melhor a custo zero (risos). Da parte do mister foi uma motivação para mim, depois de um ano difícil, mas tivemos várias contratações de qualidade e o mais importante é termos um grupo com muita qualidade e onde temos d estar todos prontos para jogar.”

O treinador do Sturm Graz deu favoritismo total ao Sporting?

"O favoritismo vê-se dentro de campo e é lá que temos que mostrar amanhã e tentar estar na melhor forma possível para conseguir os três pontos."

Sobre a lesão da temporada passada, o que se aprende quando se tem uma lesão tão longa?

"Sinceramente, muita coisa. Dava para estarmos aqui a falar até amanhã. Muito resumidamente, a nível psicológica e mental evolui-se muito, porque ultrapassas muitas coisas que não estás à espera e vão-te aparecer sempre várias adversidades no caminho. Já foi. Passei da melhor maneira. Consegui crescer a nível mental e físico, que também é importante para o meu jogo."

Vai ser titular amanhã?

"Essa pergunta, o mister é que pode responder depois ou não."

Concorrência no meio-campo?

“Encaro isso sempre da melhor maneira porque já tive outros anos no Sporting com outros grandes jogadores e a competitividade serve para nós crescermos e darmos sempre o nosso melhor, porque só estando ao nosso melhor nível é que vamos jogar e eu não fujo à regra, sou mais um para dar o meu melhor e tentar jogar o mais possível."