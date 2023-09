Amorim dá a bola a Bragança para "quebrar o enguiço" do Sporting na Áustria

Rúben Amorim assume a importância de entrar na Liga Europa com uma vitória e, por isso, prepara-se para um jogo "muito difícil" frente ao Sturm Graz, em que apostará em Daniel Bragança, para segurar a bola. Em conferência de imprensa de antevisão da partida da primeira jornada do grupo D, esta quarta-feira, o treinador admite que o facto de o Sporting nunca ter vencido na Áustria "é uma motivação extra". "Já são sete jogos, cinco derrotas e dois empates na Áustria. Isso prova a qualidade das equipas da Áustria, não tão conhecidas mas muito intensas. O Sturm Graz é uma equipa muito difícil e será um jogo muito difícil. Para ganharmos temos de jogar muito bem e levar o jogo para onde nós queremos. Se conseguirmos ter bola, estaremos mais perto de vencer. Se vencermos, será tudo bom: quebramos o enguiço e entramos a vencer, que não sendo decisivo é importante", assinala.

No sentido de ter bola, Amorim vai lançar Bragança no onze: "Vai ser titular, porque queremos ter bola e, para isso, não há ninguém no plantel que ele. Está a 100% e pronto para jogar, já não tem medo de meter o pé. A nossa rotação vai ser de acordo com o jogo. Não é para descansar, porque neste momento está tudo é com fome, mas sim pelas características."

Amorim revela titulares na baliza e na defesa

Rúben reforça que "pode haver uma lesão e todos os jogadores têm de se sentir importantes". "Não são jogadores que vamos rodar e a equipa vai ressentir-se. Vai é jogar de forma diferente e é isso que nós queremos", vinca. Meio que por acidente, Rúben Amorim lá vai revelando mais jogadores que serão titulares. Um deles é o capitão: "O Coates sairá mais depressa da época pelas características do adversário do que por qualquer questão física. Aguenta bem fisicamente e é o central do meio, por isso está menos exposto à velocidade. Sinto-o muito bem. Também irá jogar amanhã [quinta-feira]." Outro é Adán - a estreia de Franco Israel, esta época, fica para outro dia: "O Franco não vai ser titular amanhã [quinta-feira], mas está sempre a lutar com o Antonio [Adán] e o Calai para jogar. Não há a regra de um jogar na Europa e outro no campeonato. Guarda-redes é uma posição muito específica. O Franco vai jogar esta época, mas quero o Antonio para começar este jogo muito difícil."