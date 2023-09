Rúben Amorim. Exibição “muito completa” depois de “os cansar”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, elogia a exibição “muito completa” dos seus jogadores contra o Moreirense (3-0).

"É [uma exibição] muito completa, com alguma dificuldade nos primeiros 10 minutos. Levámos com muitas bolas do guarda-redes para o lado esquerdo porque tínhamos de mudar a pressão. O Moreirense é uma equipa muito bem trabalhada, com bons jogadores no meio-campo”, começou por dizer.

O técnico dos leões acrescentou: “Na primeira parte, contra uma equipa bem organizada, temos de cansá-los [os jogadores adversários]. Às vezes o público não percebe isso. Quando o Seba [Coates] pára a bola, e os adeptos querem mais rápido, têm de perceber que são ordens do treinador e não dos jogadores. Depois, com a qualidade dos jogadores marcámos três golos, mas acho que deveríamos ter marcado mais".

Rúben Amorim reconhece que esperava que os cónegos se apresentassem com “uma linha de quatro, como fizeram no jogo contra o FC Porto e contra o Sp. Braga. Afinal jogaram com uma linha de cinco”.

Olhando para o que aí vem, a Liga Europa, Amorim não tem dúvidas: "Será um jogo completamente diferente e nós lembrámos muito bem do LASK. São equipas muito intensas. Temos de ter jogadores que acompanhem o poderio físico do adversário e preparar a melhor equipa para vencer o jogo da Liga Europa".

O Sporting derrotou o Moreirense, por 3-0, e segue na frente do campeonato, em igualdade com o FC Porto.