Maniche acredita que o Sporting pode vencer a Liga Europa

Maniche elege o Sporting como a equipa portuguesa que, nesta fase, revela condições para ir mais longe esta época, na Europa.



Em entrevista a Bola Branca, o antigo internacional português, que jogou em Alvalade, assinala que o Sporting, único representante nacional na Liga Europa, "como está a jogar, é uma equipa de Champions".

A equipa está "muito bem", os jogadores compreendem "exatamente" as ideias de Rúben Amorim e as contratações "cirúrgicas" ajudaram.

"O Sporting pode ambicionar a uma boa prestação na Liga Europa. Não direi que estão num grupo acessível [Atalanta, Sturm Graz e Raków Czestochowa], não gosto de utilizar este termo, porque todas as equipas são competentes para passar esta fase, mas o Sporting tem tudo para seguir em frente, fazer bons jogos, valorizar ainda mais os seus ativos e crescer cada vez mais, e quiçá ganhar esta competição", antevê.

Maniche sustenta a crença de que o Sporting é candidato a conquistar a Liga Europa: "Se mantiver esta consistência, este equilíbrio e a regularidade que tem tido nestes primeiros jogos, tudo é possível."

O Sporting estreia-se no grupo D da Liga Europa no terreno dos austríacos do Sturm Graz, na quinta-feira, às 20h00. Encontro com relato online, em direto da Merkur Arena, e acompanhamento ao minuto na Renascença.