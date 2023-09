Coates: "Objetivo na Liga Europa é ir o mais longe possível"

Sebastián Coates sonha com uma grande campanha do Sporting na Liga Europa, apesar de, para já, estar focado na fase de grupos.

O Sporting está inserido no grupo D, com Atalanta, Sturm Graz e Raków Czestochowa. Em entrevista à UEFA, o capitão avisa que todos os jogos "vão ser complicados, independentemente do nome da equipa".

"Temos de nos focar nisso. Depois, obviamente que temos a ambição de sempre, de querer sempre mais, querer ganhar os jogos. Vamos ver no que dão esses jogos [fase de grupos] e tentar chegar o mais longe possível", vinca o central internacional uruguaio, de 32 anos.