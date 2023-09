Rúben Amorim. Sporting terá “jogo difícil” contra Moreirense

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, espera “um jogo difícil” contra o Moreirense, na jornada 5 da I Liga.

"É uma equipa que subiu de divisão, é bem trabalhada, com rotina de vitórias da II Liga. Houve jogos em que tiveram mais posse, outros com menos. Mas são muito organizados e muito rotativos. Levamos isto como se fosse uma final. Esperamos um jogo de grande dificuldade, basta ver as dificuldades que as equipas grandes (onde incluo o Sp. Braga) tiveram com o Moreirense. É uma equipa que joga bem, não tem a pressão de vencer estes jogos, mas que quer ganhar. Prevejo um jogo difícil", referiu.

O técnico dos leões responde ao treinador dos cónegos: “Não temos qualquer tipo de ilusão, para nós também é um jogo muito difícil, por iniciarmos uma sequência com pouco tempo para treinar e em que a melhor preparação é ganhar o jogo antes. Queremos apenas vencer o jogo."

Após a paragem para as seleções, têm vantagem os jogadores que ficaram? Responde Amorim: “Escolho os jogadores que estão mais preparados para o jogo, olhando para o que fizeram no passado, mas não só. Há que olhar também para as características do adversário e dos seus jogadores. Quem tem vantagem neste jogo é quem trabalhou bem, mas tenho de ver principalmente que tipo de jogadores tem o Moreirense e que tipo de jogo queremos fazer contra esta equipa. Não podemos dizer aos jogadores 'foram para a seleção estão em desvantagem'. A ideia é vencer e jogar bem."

O Sporting vai ter quatro jogos em duas semanas. O técnico dos leões explica o que vai fazer: “O jogo seguinte é sempre o mais importante. Vamos jogar este, com o Moreirense, e ver quantos dias temos para preparar o próximo. Ver quem está cansado, quem está em condições. Vai ser uma escolha normal, mas teremos de fazer alguma rotatividade. Nas equipas que querem ganhar todos os títulos é importante contar com toda a gente. Vai haver rotatividade nestes jogos, não só porque é preciso descanso, mas também porque a equipa do Sporting tem jogadores para isso”.

O Sporting – Moreirense está marcado para este domingo, a partir das 20h30. Terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt.