Paulinho eleito o melhor jogador de agosto da I Liga

Paulinho, avançado do Sporting, foi eleito o melhor jogador do mês de agosto da I Liga.

O ponta de lança de 30 anos junta o prémio de melhor avançado ao de melhor jogador. Na eleição dos treinadores do campeonato, Paulinho recebeu 14,29% dos votos e superou a concorrência de Viktor Gyokeres, com 8,73% dos votos, e Bozeník, do Boavista, que terminou na terceira posição com 7,94%.

Paulinho marcou quatro golos nos três jogos realizados no mês de agosto. Marcou ao Vizela no arranque do campeonato, bisou frente ao Casa Pia e voltou a marcar ao Famalicão no final do mês.

O avançado leonino é o atual melhor marcador do campeonato com os quatro golos apontados.

Nos restantes prémios do mês, Bruno Varela foi eleito o melhor guarda-redes, Marcano foi o melhor defesa e Makouta venceu o prémio de melhor médio.