Chelsea quer comprar parte minoritária da SAD do Sporting

O Chelsea continua interessado em comprar uma parte minoritária da SAD do Sporting, segundo o "The Telegraph".

O rumor surgiu inicialmente quando Manuel Ugarte era um dos alvos do clube londrino. Nessa altura, os "blues" teriam alegadamente conseguido vantagem nas negociações ao Paris Saint-Germain - clube que acabou por levar o médio -, com uma proposta de investimento minoritário nos leões.

Os novos donos do Chelsea já investiram mais de 500 milhões de euros em reforços ao longo de apenas duas janelas de transferências. Agora, querem criar uma rede de clubes.

Depois de terem comprado o Estrasburgo, os donos do Chelseam pensam novamente no Sporting. De acordo com a publicação, "para o negócio acontecer, terá de ser negociado de forma mais sensível do que a habitual aquisição de um clube europeu desesperado por investimento".

O Sporting encaixaria num sistema de plataforma de crescimento de jogadores até chegarem ao Chelsea, mas num patamar superior ao Estrasburgo, na Ligue 1.

A entrada de investimento estrangeiro não é uma novidade no futebol português e já está presente em mais de metade dos clubes profissionais portugueses. No entanto, seria uma novidade nos três grandes. Na época passada, o fundo de investimento do Qatar também comprou uma parte minoritária da SAD do Sporting de Braga.