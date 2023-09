O leão Paulinho é o avançado do mês de agosto na I Liga, após votação dos treinadores do campeonato.

O jogador do Sporting recebeu 20,6% dos votos, à frente de Bozeník (Boavista), com 18,2%, e Clayton (Casa Pia), com 14,2% dos votos.

Paulinho fez quatro golos nos três jogos do campeonato.