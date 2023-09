Supertaça feminina. Um Benfica-Sporting para decidir o primeiro troféu da época

O Benfica, tricampeão nacional em título, e o Sporting, vice-campeão em 2022/23, discutem esta quarta-feira, em Aveiro, a Supertaça feminina, ambos em busca de um terceiro troféu que lhes dará liderança do histórico de vencedores.

Águias e leoas discutem o primeiro título da época pela terceira vez consecutiva. O historial, para já, dá uma vitória para cada lado.

Para o Sporting, é o segundo jogo da temporada, depois da meia-final frente ao Famalicão. O Benfica chega mais rodado: além da meia-final diante do Braga, já disputou dois encontros das pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.

A treinadora do Benfica, Filipa Patão, não poderá contar com Pauleta e Jéssica Silva. Já Mariana Cabral tem todas as jogadoras disponíveis.

Na época passada, o Benfica venceu quatro dos cinco jogos frente ao rival, mas a última palavra foi do Sporting.



A final da Supertaça, entre Benfica e Sporting, realiza-se esta quarta-feira, pelas 19h45, no Estádio Municipal de Aveiro.