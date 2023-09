"Sporting é favorito no jogo com o Moreirense"

O Sporting regressa à competição no domingo com a receção ao Moreirense da quinta jornada da I Liga. Um jogo que na opinião de Afonso Martins, os leões são favoritos mas que terão de se precaver de alguns problemas que a equipa minhota lhe possa causar. Na opinião do antigo médio ofensivo este leão está a provar que se preparou bem para esta época.

"O Sporting está em primeiro lugar, e está com uma boa equipa. Acho que as contratações deste ano foram foram bem escolhidas. O Moreirense está a subir da da segunda divisão e também está com uma boa equipa, mas mais na defesa. O Sporting é sempre favorito, seja o campo for, seja onde for, mas não é só dizer que é favorito, não é só pelos nomes, nada disso. O Sporting tem que vestir o fato macaco para vencer", avisa.

Afonso Martins vê um Sporting mais forte do que Benfica e Porto, e acredita que o leão tem condições efetivas para sonhar com a conquista do título. Candidato é, com toda a certeza.

"O Sporting é sempre candidato ao título, como o Porto e como o Benfica. Para mim, o Sporting foi aquele que fez as melhores contratações. É um Sporting que está mais forte que o ano passado, está mais forte que os outros dois grandes. Este ano o Sporting está mais estruturado, tem para cada posição dois ou três jogadores, e são bons jogadores", conclui.

O Sporting - Moreirense está agendado para as 20h30 de domingo e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt.