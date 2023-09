Caso Adán é “mais um contributo para repensar estrutura da justiça desportiva”

“Não me parece que a atual composição do Conselho de Disciplina seja propícia a apresentar qualquer pedido de desculpas. Acho que não o vai fazer porque noutras circunstâncias em que o devia ter feito também não o fez”, diz, em Bola Branca .

O e-mail com o recurso do Sporting, agora considerado válido pelo TAD, foi parar ao spam do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) .

Carlos Barbosa da Cruz, antigo membro do Conselho Fiscal e candidato a presidente do Sporting, considera que a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), que considerou nula a decisão que impediu Antonio Adán de defrontar o Benfica em maio, vem reforçar a necessidade de uma reestruturação na justiça desportiva.

O recurso do Sporting, após expulsão do guarda-red(...)

Este é um caso que afeta diretamente o clube verde e branco, mas o antigo dirigente e candidato não limita os danos aos leões. Enquanto não forem implementadas mudanças, todos os clubes serão prejudicados.

“Isto não é um problema do Sporting, é um problema do sistema. É um problema que leva a uma consequência nefasta, que é as pessoas deixam de acreditar na justiça desportiva. Portanto, todo o edifício tem de ser revisto, desde o regulamente disciplinar da Liga até à estrutura dos tribunais e das instâncias que julgam”, explica.

Para Barbosa da Cruz os organismos que regem o futebol não têm capacidade para resolver o problema, é necessária intervenção superior.

“O pensamento de uma reestruturação devia partir do próprio futebol, mas necessita de uma alteração legislativa e essa alteração terá de ser conduzida pelos poderes constituídos”, conclui.

FC Porto e Benfica ilustram o problema

Nestas declarações à Renascença, o antigo dirigente do Sporting utiliza os exemplos dos coletes azuis no Estádio do Dragão, de fevereiro 2022, e do apoio ilícito do Benfica às claques, de 2019, anulado em 2021, para ilustrar um problema maior na justiça desportiva, que exige uma reestruturação de fundo.

“Quem é que ainda se lembra dos dois jogos de interdição do Estádio do Dragão? Ficaram atirados para as calendas, como os jogos de interdição do Estádio da Luz pelo apoio ilícito do Benfica às claques não legalizadas. Isto é mais um contributo para repensar toda a estrutura da justiça desportiva em Portugal, porque tal como está não serve o futebol”, sublinha.