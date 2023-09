TAD anula decisão que há quatro meses tirou Adán do dérbi com o Benfica

Chega com quatro meses de atraso: o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) considerou nula, esta terça-feira, a decisão que impediu Antonio Adán de defrontar o Benfica em maio, devido a castigo.

Tudo começou com a expulsão do guarda-redes do Sporting frente ao Marítimo, que o tiraria do dérbi da jornada seguinte. O Sporting enviou, na altura, a defesa do espanhol para o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por e-mail, contudo, num caso que na altura causou polémica, a mensagem foi parar ao "spam".

Recurso esse que seria inválido, de qualquer forma, porque o Sporting pretendia que fosse anulado o primeiro cartão amarelo, o que o CD considerava ir contra o princípio de autoridade do árbitro.

O TAD anula essa decisão do CD, por considerar que o facto de o órgão federativo não ter considerado o recurso do Sporting, por ter ido parar ao "spam", "equivale à não concessão do exercício do direito de defesa", e envia-lhe o processo de volta. Além disso, a FPF fica condenada a suportar dos custos do processo, avaliados em 4.980 euros.

Porém, esta decisão do TAD não tem efeitos práticos, dado que surge quatro meses depois do Sporting-Benfica, que Adán não jogou. Franco Israel foi o escolhido para defender a baliza leonina em Alvalade.