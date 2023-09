Pedro Gonçalves: “Rúben Amorim não é o meu treinador de sonho”

Pedro Gonçalves não classifica Rúben Amorim como o seu “treinador de sonho”, apesar do apreço que sente pelo técnico dos leões.

O jogador do Sporting esteve esta terça-feira num evento de uma marca de equipamentos desportivos e respondeu quando questionado sobre se Rúben Amorim é o treinador de sonho.

“Não. Todos os treinadores são de sonho, os que passaram e os atuais. O Rúben Amorim é muito importante para mim, mas não é um treinador de sonho”, explica.

Quanto a objetivos futuros, Pote não esconde que o prémio de melhor marcador da Liga continua na mira.

Com 23 golos no campeonato na primeira época em Alvalade, Pedro Gonçalves viria a ser o melhor marcador de 2020/21, feito que gostaria de repetir.

“Gostava [de voltar a ser o melhor marcador], mas também não penso muito nisso. Penso mais em troféus coletivos do que individuais”, afirma.

Liga Europa “ao alcance”

Pedro Gonçalves não rejeita admitir que a Liga Europa pode ser um objetivo ao alcance do Sporting, mas prefere pensar um passo de cada vez, a começar pela fase de grupos. Depois “nunca se sabe o que o sorteio pode ditar”.

“Já no ano passado a eliminatória com a Juventus foi decidida nos pormenores, o que pode acontecer com qualquer adversário a duas mãos. Primeiro pensamos no grupo, depois depende do sorteio”, diz.

Na época passada, a equipa de Alvalade acabou eliminada pela Juventus depois de conseguir superar o Arsenal nos penaltis, depois de empates em Alvalade e Londres, onde Pote marcou um dos melhores golos do ano.