"Não há dúvida nenhuma" de que Coates deve continuar no Sporting

Litos não tem dúvidas: o Sporting deve renovar contrato com Sebastián Coates, por tudo o que dá dentro e fora de campo.

Em entrevista à Renascença, o antigo jogador do Sporting salienta que, aos 32 anos, Coates ainda tem pela frente "mais duas ou três épocas em bom plano". Além disso, apresenta vários argumentos para a continuidade do central internacional uruguaio.

"Coates será sempre um jogador a ser mantido, pela liderança junto do grupo de trabalho e dentro de campo, por ser um exemplo para todos, pelo compromisso que tem demonstrado em defender a camisola do Sporting e por aquilo que ele traz: para além da sua competência, do trabalho em termos defensivos, é um jogador goleador. Penso que não há dúvida nenhuma por parte da direção e do próprio Rúben Amorim em querer que o Coates permaneça no Sporting", salienta.

O futuro de Coates até pode passar pela estrutura do Sporting, ainda que, neste momento, o mais importante seja manifestar ao defesa uruguaio o "reconhecimento e vontade" de que continue a ser um líder dentro de campo: "Jogador nenhum quer pensar no final da carreira."

Outro central em destaque no Sporting é Gonçalo Inácio, que bisou na goleada da seleção nacional frente ao Luxemburgo, por 9-0.

Litos enaltece o "grande jogo" do defesa, de 22 anos, "muito à imagem do que tem feito no Sporting". O antigo jogador mostra-se feliz por ver Inácio "impor-se cada vez mais" tanto em Alvalade como na seleção.