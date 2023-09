Gyokeres não vai aprender a cair, mesmo que em Portugal haja "muitas simulações"

Viktor Gyokeres traça as diferenças e considera que no futebol português "há mais interrupções e muito mais simulações" do que em Inglaterra. "A diferença está naquilo que se permite fazer nos jogos", observa o ponta de lança sueco, em entrevista à TV4.

Gyokeres admite que terá de "ter mais cuidado com os braços". O avançado já viu dois amarelos, é um jogador muito físico e admite que, nesta nova realidade, terá de "melhorar esse aspeto", para poupar os cartões.

O que garante que não fará é aprender a cair. "Isso não", observa. Já adaptado ao futebol português, depois de "uma integração fácil", Gyokeres revela que "no início" a escolha pelo Sporting "não era tão clara" na sua cabeça.

"Agora sei que tomei a decisão certa. Foi o clube que demonstrou mais interesse. Há muitas coisas que me fizeram escolher o Sporting. A sua dimensão, a sua história, jogar para títulos nacionais, taças e jogar nas competições europeias. No final, a escolha não foi difícil", reconhece.

Outra certeza que o jogador sueco já tem é que em Alvalade conta com ajuda de "um treinador muito bom". Acho que posso aprender muito com ele", assume, sobre Rúben Amorim.



Gyokeres, de 25 anos, foi contratado ao Coventry, pelo Sporting, e é o reforço mais caro da história do clube. Chamado à seleção sueca, o ponta de lança, que fez grande parte da carreira em Inglaterra, tem dois golos, em quatro jogos, pelos leões.