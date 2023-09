Paulinho fora dos convocados. “Certamente ficou um pouco dececionado”

Vozinha, guarda-redes internacional cabo-verdiano, acredita que Paulinho terá ficado “dececionado” e “triste” pela ausência dos convocados de Roberto Martínez na seleção nacional.

“Certamente ficou um pouco dececionado ou triste. Só quero deixar-lhe uma mensagem de apresso e que continue a trabalhar, porque as coisas vão acontecer e ele vai ter as oportunidades dele”, diz, em Bola Branca.

Atualmente a jogar no Trencin, do campeonato da Eslováquia, o guarda-redes partilhou balneário com o avançado do Sporting no Gil Vicente, em 2016/17.

Com boas memórias do tempo passado com o avançado, Vozinha não está surpreendido pelo bom arranque de época do melhor marcador do campeonato.

“Não me surpreende. Quando estávamos no Gil Vicente o Paulinho era um grande finalizador, às vezes depende do momento da equipa e estar bem psicologicamente e fisicamente. Para mim é um jogador de top e ainda vai chegar muito mais longe”, conclui, em entrevista à Renascença.

Paulinho, ponta de lança do Sporting, é o melhor marcador da Liga com quatro golos marcados nas primeiras quatro jornadas.