Hjulmand. “Sonhamos sempre em conseguir algo maior”

O dinamarquês Morten Hjulmand admite que o Sporting pode ser um trampolim para outras equipas e outros campeonatos.

Em entrevista ao jornal “Tipsbladet”, Hjulmand diz que “o Sporting é um clube com uma história de enviar jogadores para as grandes equipas da Europa e, para mais, jogam com uma equipa jovem. Sonhamos sempre em conseguir algo maior. Por isso, podemos dizer que o Sporting é um passo na direção disso mesmo, mas neste momento só tenho de jogar aqui".

O médio, de 24 anos, confirma que ainda não está totalmente ambientado ao país e à cidade, mas garante que está a gostar.

"Ainda vivo num hotel. Não vou ter casa até 1 de outubro. A minha experiência com a cultura portuguesa tem sido muito positiva. Faz-me lembrar um pouco da italiana. Já fui jantar fora algumas vezes em Lisboa, tem sido fantástico".

O jogador chegou aos leões vindo do Lecce, a troco de 18 milhões de euros, e tem sido titular.